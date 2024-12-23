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Моисеев Иван Ильин

Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
ФИО
Моисеев Иван Ильин
Пол
муж
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1800
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
129
Номер в семье
3
Дата переписи
1802
Губерния
Олонецкая
Уезд
Каргопольский
Волость
Архангельская
Место
д. Климовская
Место события
д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не был по малолетству
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.6, лист: 347об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 129
01 | Моисеев Илья Васильев: 44 года | глава
02 | Моисеева Анна Герасимова: 44 года | жена [1]
03 | Моисеев Иван Ильин: 2 года | сын [1]
04 | Моисеева Ксения Ильина: 4 года | дочь [1]
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Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым

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