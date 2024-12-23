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Меньших Ефимья Алексеева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
ФИО
Меньших Ефимья Алексеева
Пол
жен
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1796
Родственная связь
дочь [5]
Номер семьи
128
Номер в семье
9
Дата переписи
1802
Губерния
Олонецкая
Уезд
Каргопольский
Волость
Архангельская
Место
д. Климовская
Место события
д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не была по малолетству
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.6, лист: 347об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 128
01 | Меньших Федор Егоров: 61 год | глава
02 | Меньших Марья Григорьева: 53 года | жена [1]
03 | Меньших Иван Федоров: 16 лет | сын [1]
04 | Меньших Ирина Федорова: 17 лет | сноха [1]
05 | Меньших Алексей Иванов: 49 лет | племянник [1]
06 | Меньших Ирина Васильева: 44 года | жена [5]
07 | Меньших Фрол Алексеев: 15 лет | сын [5]
08 | Меньших Степанида Алексеева: 10 лет | дочь [5]
09 | Меньших Ефимья Алексеева: 6 лет | дочь [5]
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Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым

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