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Меньших Ирина Федорова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
ФИО
Меньших Ирина Федорова
Пол
жен
Возраст (лет)
17
Год рождения вычисленный
1785
Родственная связь
сноха [1]
Номер семьи
128
Номер в семье
4
Дата переписи
1802
Губерния
Олонецкая
Уезд
Каргопольский
Волость
Архангельская
Место
д. Климовская
Место события
д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.6, лист: 347об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 128
01 | Меньших Федор Егоров: 61 год | глава
02 | Меньших Марья Григорьева: 53 года | жена [1]
03 | Меньших Иван Федоров: 16 лет | сын [1]
04 | Меньших Ирина Федорова: 17 лет | сноха [1]
05 | Меньших Алексей Иванов: 49 лет | племянник [1]
06 | Меньших Ирина Васильева: 44 года | жена [5]
07 | Меньших Фрол Алексеев: 15 лет | сын [5]
08 | Меньших Степанида Алексеева: 10 лет | дочь [5]
09 | Меньших Ефимья Алексеева: 6 лет | дочь [5]
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Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым

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