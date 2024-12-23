Титова Мариамия Алексеева
Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
- ФИО
- Титова Мариамия Алексеева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 29
- Год рождения вычисленный
- 1773
- Родственная связь
- жена [2]
- Номер семьи
- 127
- Номер в семье
- 3
- Дата переписи
- 1802
- Губерния
- Олонецкая
- Уезд
- Каргопольский
- Волость
- Архангельская
- Место
- д. Климовская
- Место события
- д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.6, лист: 347об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 127
01 | Хотенов Егор Романов: 69 лет | глава
02 | Титов Василий Иванов: 60 лет | глава
03 | Титова Мариамия Алексеева: 29 лет | жена [2]
04 | Титов Николай Васильев: 11 лет | сын
05 | Титова Марфа Васильева: 19 лет | дочь
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.