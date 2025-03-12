Моисеева Соломанья Петрова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
- ФИО
- Моисеева Соломанья Петрова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 43
- Год рождения вычисленный
- 1759
- Родственная связь
- жена [1]
- Номер семьи
- 126
- Номер в семье
- 2
- Дата переписи
- 1802
- Губерния
- Олонецкая
- Уезд
- Каргопольский
- Волость
- Архангельская
- Место
- д. Климовская
- Место события
- д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.6, лист: 347об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 126
01 | Моисеев Федор Иванов: 58 лет | глава
02 | Моисеева Соломанья Петрова: 43 года | жена [1]
03 | Моисеев Степан Федоров: 30 лет | сын [1]
04 | Моисеев Иван Федоров: 15 лет | сын [1]
05 | Моисеева Анна Ильина: 29 лет | жена [3]
06 | Моисеев Василий Степанов: 4 года | сын [3]
07 | Моисеев Алексей Степанов: 2 года | сын [3]
08 | Моисеева Агрипина Иванова: 59 лет | сестра [1]
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- Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым
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