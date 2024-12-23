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Моисеев Федор Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
ФИО
Моисеев Федор Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
58
Год рождения вычисленный
1744
Родственная связь
глава
Номер семьи
126
Номер в семье
1
Дата переписи
1802
Губерния
Олонецкая
Уезд
Каргопольский
Волость
Архангельская
Место
д. Климовская
Место события
д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.6, лист: 347об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 126
01 | Моисеев Федор Иванов: 58 лет | глава
02 | Моисеева Соломанья Петрова: 43 года | жена [1]
03 | Моисеев Степан Федоров: 30 лет | сын [1]
04 | Моисеев Иван Федоров: 15 лет | сын [1]
05 | Моисеева Анна Ильина: 29 лет | жена [3]
06 | Моисеев Василий Степанов: 4 года | сын [3]
07 | Моисеев Алексей Степанов: 2 года | сын [3]
08 | Моисеева Агрипина Иванова: 59 лет | сестра [1]
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Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым

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