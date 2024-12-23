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Моисеев Михаил Васильев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
ФИО
Моисеев Михаил Васильев
Пол
муж
Возраст (лет)
27
Год рождения вычисленный
1775
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
125
Номер в семье
3
Дата переписи
1802
Губерния
Олонецкая
Уезд
Каргопольский
Волость
Архангельская
Место
д. Климовская
Место события
д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.6, лист: 347об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 125
01 | Моисеев Василий Самойлов: 70 лет | глава
02 | Моисеева Анна Иванова: 74 года | жена [1]
03 | Моисеев Михаил Васильев: 27 лет | сын [1]
04 | Моисеева Матрона Дмитриева: 44 года | сноха [1]
05 | Моисеева Степанида Михайлова: 6 лет | внучка [1]
06 | Моисеева Ирина Михалова: 4 года | внучка [1]
07 | Моисеева Марья Михайловна: 2 года | внучка [1]
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Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым

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