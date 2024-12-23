Моисеева Параскева Иванова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
- ФИО
- Моисеева Параскева Иванова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1778
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 133
- Номер в семье
- 3
- Дата переписи
- 1797
- Губерния
- Олонецкая
- Уезд
- Каргопольский
- Волость
- Архангельская
- Место
- д. Климовская
- Место события
- д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.5, лист: 427
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 133
01 | Моисеева Параскева Григорьева: 54 года | глава
02 | Моисеева Василий Иванов: 35 лет | сын [1]
03 | Моисеева Параскева Иванова: 19 лет | дочь [1]
04 | Моисеева Ирина Афанасьева: 41 год | сноха [1]
05 | Моисеев Гаврил Васильев: 4 года | внук [1]
06 | Моисеев Петр Васильев: 2 года | внук [1]
07 | Моисеева Агафья Васильева: 14 лет | внучка [1]
08 | Моисеева Варвара Васильева: 11 лет | внучка [1]
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- Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым
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