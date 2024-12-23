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Моисеева Меланья Федорова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
ФИО
Моисеева Меланья Федорова
Пол
жен
Возраст (лет)
22
Год рождения вычисленный
1775
Родственная связь
жена [5]
Номер семьи
132
Номер в семье
8
Дата переписи
1797
Губерния
Олонецкая
Уезд
Каргопольский
Волость
Архангельская
Место
д. Климовская
Место события
д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.5, лист: 427
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 132
01 | Моисеев Иван Васильев: 56 лет | глава
02 | Моисеев Илья Васильев: 39 лет | брат [1]
03 | Моисеева Гликерья Васильева: 41 год | сестра [1]
04 | Моисеева Дарья Андреева: 50 лет | жена [1]
05 | Моисеев Борис Иванов: 23 года | сын [1]
06 | Моисеева Евдокия Иванова: 17 лет | дочь [1]
07 | Моисеева Марфа Иванова: 12 лет | дочь [1]
08 | Моисеева Меланья Федорова: 22 года | жена [5]
09 | Моисеева Анна Герасимова: 39 лет | жена [2]
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Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым

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