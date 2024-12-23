Моисеева Евдокия Иванова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
- ФИО
- Моисеева Евдокия Иванова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 17
- Год рождения вычисленный
- 1780
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 132
- Номер в семье
- 6
- Дата переписи
- 1797
- Губерния
- Олонецкая
- Уезд
- Каргопольский
- Волость
- Архангельская
- Место
- д. Климовская
- Место события
- д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.5, лист: 427
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 132
01 | Моисеев Иван Васильев: 56 лет | глава
02 | Моисеев Илья Васильев: 39 лет | брат [1]
03 | Моисеева Гликерья Васильева: 41 год | сестра [1]
04 | Моисеева Дарья Андреева: 50 лет | жена [1]
05 | Моисеев Борис Иванов: 23 года | сын [1]
06 | Моисеева Евдокия Иванова: 17 лет | дочь [1]
07 | Моисеева Марфа Иванова: 12 лет | дочь [1]
08 | Моисеева Меланья Федорова: 22 года | жена [5]
09 | Моисеева Анна Герасимова: 39 лет | жена [2]
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- Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым
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