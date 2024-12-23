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Меньших Ефимья Алексеева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
ФИО
Меньших Ефимья Алексеева
Пол
жен
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1796
Родственная связь
дочь [5]
Номер семьи
131
Номер в семье
9
Дата переписи
1797
Губерния
Олонецкая
Уезд
Каргопольский
Волость
Архангельская
Место
д. Климовская
Место события
д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не была по малолетству
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.5, лист: 427
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 131
01 | Меньших Федор Егоров: 56 лет | глава
02 | Меньших Марья Григорьева: 48 лет | жена [1]
03 | Меньших Иван Федоров: 11 лет | сын [1]
04 | Меньших Федосья Егорова: 69 лет | сноха [1]
05 | Меньших Алексей Иванов: 44 года | племянник [1]
06 | Меньших Ирина Васильева: 39 лет | жена [5]
07 | Меньших Фрол Алексеев: 10 лет | сын [5]
08 | Меньших Степанида Алексеева: 5 лет | дочь [5]
09 | Меньших Ефимья Алексеева: 1 год | дочь [5]
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Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым

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