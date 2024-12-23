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Меньших Ирина Васильева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
ФИО
Меньших Ирина Васильева
Пол
жен
Возраст (лет)
39
Год рождения вычисленный
1758
Родственная связь
жена [5]
Номер семьи
131
Номер в семье
6
Дата переписи
1797
Губерния
Олонецкая
Уезд
Каргопольский
Волость
Архангельская
Место
д. Климовская
Место события
д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.5, лист: 427
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 131
01 | Меньших Федор Егоров: 56 лет | глава
02 | Меньших Марья Григорьева: 48 лет | жена [1]
03 | Меньших Иван Федоров: 11 лет | сын [1]
04 | Меньших Федосья Егорова: 69 лет | сноха [1]
05 | Меньших Алексей Иванов: 44 года | племянник [1]
06 | Меньших Ирина Васильева: 39 лет | жена [5]
07 | Меньших Фрол Алексеев: 10 лет | сын [5]
08 | Меньших Степанида Алексеева: 5 лет | дочь [5]
09 | Меньших Ефимья Алексеева: 1 год | дочь [5]
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Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым

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