Меньших Алексей Иванов
Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
- ФИО
- Меньших Алексей Иванов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 44
- Год рождения вычисленный
- 1753
- Родственная связь
- племянник [1]
- Номер семьи
- 131
- Номер в семье
- 5
- Дата переписи
- 1797
- Губерния
- Олонецкая
- Уезд
- Каргопольский
- Волость
- Архангельская
- Место
- д. Климовская
- Место события
- д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.5, лист: 427
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 131
01 | Меньших Федор Егоров: 56 лет | глава
02 | Меньших Марья Григорьева: 48 лет | жена [1]
03 | Меньших Иван Федоров: 11 лет | сын [1]
04 | Меньших Федосья Егорова: 69 лет | сноха [1]
05 | Меньших Алексей Иванов: 44 года | племянник [1]
06 | Меньших Ирина Васильева: 39 лет | жена [5]
07 | Меньших Фрол Алексеев: 10 лет | сын [5]
08 | Меньших Степанида Алексеева: 5 лет | дочь [5]
09 | Меньших Ефимья Алексеева: 1 год | дочь [5]
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- Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым
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