Титова Марфа Васильева
Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
- ФИО
- Титова Марфа Васильева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1783
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 130
- Номер в семье
- 4
- Дата переписи
- 1797
- Губерния
- Олонецкая
- Уезд
- Каргопольский
- Волость
- Архангельская
- Место
- д. Климовская
- Место события
- д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.5, лист: 427
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 130
01 | Титов Василий Иванов: 55 лет | глава
02 | Титова Ирина Григорьева: 45 лет | жена [1]
03 | Титов Николай Васильев: 6 лет | сын [1]
04 | Титова Марфа Васильева: 14 лет | дочь [1]
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- Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым
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