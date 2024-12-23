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Хотенов Егор Романов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
ФИО
Хотенов Егор Романов
Пол
муж
Возраст (лет)
64
Год рождения вычисленный
1733
Родственная связь
глава
Номер семьи
129
Номер в семье
1
Дата переписи
1797
Губерния
Олонецкая
Уезд
Каргопольский
Волость
Архангельская
Место
д. Климовская
Место события
д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.5, лист: 427
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 129
01 | Хотенов Егор Романов: 64 года | глава
02 | Хотенова Параскева Иванова: 58 лет | жена
03 | Хотенов Дмитрий Егоров: 24 года | сын
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Источник
Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым

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