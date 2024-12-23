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Моисеев Матвей Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
ФИО
Моисеев Матвей Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
43
Год рождения вычисленный
1753
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
134
Номер в семье
2
Дата переписи
1796
Губерния
Олонецкая
Уезд
Каргопольский
Волость
Архангельская
Место
д. Климовская
Место события
д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.4, лист: 357
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 134
01 | Моисеева Параскева Тимофеевна: 69 лет | глава
02 | Моисеев Матвей Иванов: 43 года | сын [1]
03 | Моисеева Варвара Егорова: 44 года | сноха [1]
04 | Моисеева Анна Матвеева: 19 лет | внучка [1]
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Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым

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