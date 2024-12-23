Титова Параскева Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТитова Параскева Михайлова

Титова Параскева Михайлова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
ФИО
Титова Параскева Михайлова
Пол
жен
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1775
Родственная связь
дочь
Номер семьи
133
Номер в семье
2
Дата переписи
1796
Губерния
Олонецкая
Уезд
Каргопольский
Волость
Архангельская
Место
д. Климовская
Место события
д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.4, лист: 357
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 133
01 | Титов Михаил Иванов: 57 лет | глава
02 | Титова Параскева Михайлова: 21 год | дочь
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.