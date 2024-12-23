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Моисеева Параскева Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
ФИО
Моисеева Параскева Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1778
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
132
Номер в семье
3
Дата переписи
1796
Губерния
Олонецкая
Уезд
Каргопольский
Волость
Архангельская
Место
д. Климовская
Место события
д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.4, лист: 356об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 132
01 | Моисеева Параскева Григорьева: 53 года | глава
02 | Моисеева Василий Иванов: 34 года | сын [1]
03 | Моисеева Параскева Иванова: 18 лет | дочь [1]
04 | Моисеева Ирина Афанасьева: 40 лет | жена [2]
05 | Моисеев Гаврил Васильев: 3 года | сын [2]
06 | Моисеева Агафья Васильева: 13 лет | дочь [2]
07 | Моисеева Варвара Васильева: 10 лет | дочь [2]
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Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым

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