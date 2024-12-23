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Моисеев Иван Васильев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
ФИО
Моисеев Иван Васильев
Пол
муж
Возраст (лет)
55
Год рождения вычисленный
1741
Родственная связь
глава
Номер семьи
131
Номер в семье
1
Дата переписи
1796
Губерния
Олонецкая
Уезд
Каргопольский
Волость
Архангельская
Место
д. Климовская
Место события
д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.4, лист: 356об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 131
01 | Моисеев Иван Васильев: 55 лет | глава
02 | Моисеев Илья Васильев: 38 лет | брат [1]
03 | Моисеева Гликерья Васильева: 40 лет | сестра [1]
04 | Моисеева Дарья Андреева: 50 лет | жена [1]
05 | Моисеев Борис Иванов: 22 года | сын [1]
06 | Моисеева Евдокия Иванова: 16 лет | дочь [1]
07 | Моисеева Марфа Иванова: 11 лет | дочь [1]
08 | Моисеева Анна Герасимова: 38 лет | жена [2]
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Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым

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