Меньших Фрол Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеньших Фрол Алексеев

Меньших Фрол Алексеев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
ФИО
Меньших Фрол Алексеев
Пол
муж
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1787
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
130
Номер в семье
4
Дата переписи
1796
Губерния
Олонецкая
Уезд
Каргопольский
Волость
Архангельская
Место
д. Климовская
Место события
д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.4, лист: 356об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 130
01 | Меньших Федосья Егорова: 68 лет | глава
02 | Меньших Алексей Иванов: 43 года | сын [1]
03 | Меньших Ирина Васильева: 38 лет | жена [2]
04 | Меньших Фрол Алексеев: 9 лет | сын [2]
05 | Меньших Анна Алексеева: 11 лет | дочь [2]
06 | Меньших Степанида Алексеева: 4 года | дочь [2]
07 | Меньших Федор Егоров: 55 лет | дядя [2]
08 | Меньших Марья Григорьева: 47 лет | жена [7]
09 | Меньших Иван Федоров: 10 лет | сын [7]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.