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Меньших Алексей Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
ФИО
Меньших Алексей Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
43
Год рождения вычисленный
1753
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
130
Номер в семье
2
Дата переписи
1796
Губерния
Олонецкая
Уезд
Каргопольский
Волость
Архангельская
Место
д. Климовская
Место события
д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.4, лист: 356об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 130
01 | Меньших Федосья Егорова: 68 лет | глава
02 | Меньших Алексей Иванов: 43 года | сын [1]
03 | Меньших Ирина Васильева: 38 лет | жена [2]
04 | Меньших Фрол Алексеев: 9 лет | сын [2]
05 | Меньших Анна Алексеева: 11 лет | дочь [2]
06 | Меньших Степанида Алексеева: 4 года | дочь [2]
07 | Меньших Федор Егоров: 55 лет | дядя [2]
08 | Меньших Марья Григорьева: 47 лет | жена [7]
09 | Меньших Иван Федоров: 10 лет | сын [7]
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Источник
Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым

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