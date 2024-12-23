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Меньших Федосья Егорова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
ФИО
Меньших Федосья Егорова
Пол
жен
Возраст (лет)
68
Год рождения вычисленный
1728
Родственная связь
глава
Номер семьи
130
Номер в семье
1
Дата переписи
1796
Губерния
Олонецкая
Уезд
Каргопольский
Волость
Архангельская
Место
д. Климовская
Место события
д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.4, лист: 356об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 130
01 | Меньших Федосья Егорова: 68 лет | глава
02 | Меньших Алексей Иванов: 43 года | сын [1]
03 | Меньших Ирина Васильева: 38 лет | жена [2]
04 | Меньших Фрол Алексеев: 9 лет | сын [2]
05 | Меньших Анна Алексеева: 11 лет | дочь [2]
06 | Меньших Степанида Алексеева: 4 года | дочь [2]
07 | Меньших Федор Егоров: 55 лет | дядя [2]
08 | Меньших Марья Григорьева: 47 лет | жена [7]
09 | Меньших Иван Федоров: 10 лет | сын [7]
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Источник
Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым

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