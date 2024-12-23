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Титов Василий Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
ФИО
Титов Василий Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
54
Год рождения вычисленный
1742
Родственная связь
глава
Номер семьи
129
Номер в семье
1
Дата переписи
1796
Губерния
Олонецкая
Уезд
Каргопольский
Волость
Архангельская
Место
д. Климовская
Место события
д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.4, лист: 356об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 129
01 | Титов Василий Иванов: 54 года | глава
02 | Титова Ирина Григорьева: 45 лет | жена [1]
03 | Титов Николай Васильев: 5 лет | сын [1]
04 | Титова Марфа Васильева: 13 лет | дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым

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