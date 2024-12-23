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Моисеева Агрипина Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
ФИО
Моисеева Агрипина Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
53
Год рождения вычисленный
1743
Родственная связь
сестра [1]
Номер семьи
127
Номер в семье
7
Дата переписи
1796
Губерния
Олонецкая
Уезд
Каргопольский
Волость
Архангельская
Место
д. Климовская
Место события
д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.4, лист: 356об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 127
01 | Моисеев Федор Иванов: 52 года | глава
02 | Моисеева Соломанья Петрова: 49 лет | жена [1]
03 | Моисеев Степан Федоров: 24 года | сын [1]
04 | Моисеев Иван Федоров: 9 лет | сын [1]
05 | Моисеева Акилина Федорова: 21 год | дочь [1]
06 | Моисеева Анна Ильина: 25 лет | жена [3]
07 | Моисеева Агрипина Иванова: 53 года | сестра [1]
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Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым

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