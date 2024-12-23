Моисеева Матрона Дмитриева
Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
- ФИО
- Моисеева Матрона Дмитриева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 39
- Год рождения вычисленный
- 1757
- Родственная связь
- сноха
- Номер семьи
- 126
- Номер в семье
- 4
- Дата переписи
- 1796
- Губерния
- Олонецкая
- Уезд
- Каргопольский
- Волость
- Архангельская
- Место
- д. Климовская
- Место события
- д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.4, лист: 356об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 126
01 | Моисеев Василий Самойлов: 64 года | глава
02 | Моисеева Анна Иванова: 68 лет | жена [1]
03 | Моисеев Михаил Васильев: 21 год | сын [1]
04 | Моисеева Матрона Дмитриева: 39 лет | сноха
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