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Моисеев Василий Самойлов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
ФИО
Моисеев Василий Самойлов
Пол
муж
Возраст (лет)
64
Год рождения вычисленный
1732
Родственная связь
глава
Номер семьи
126
Номер в семье
1
Дата переписи
1796
Губерния
Олонецкая
Уезд
Каргопольский
Волость
Архангельская
Место
д. Климовская
Место события
д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.4, лист: 356об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 126
01 | Моисеев Василий Самойлов: 64 года | глава
02 | Моисеева Анна Иванова: 68 лет | жена [1]
03 | Моисеев Михаил Васильев: 21 год | сын [1]
04 | Моисеева Матрона Дмитриева: 39 лет | сноха
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Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым

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