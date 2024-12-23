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Титов Михаил Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
ФИО
Титов Михаил Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
55
Год рождения вычисленный
1740
Родственная связь
глава
Номер семьи
130
Номер в семье
1
Дата переписи
1795
Губерния
Олонецкая
Уезд
Каргопольский
Волость
Архангельская
Место
д. Климовская
Место события
д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.3, лист: 469об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 130
01 | Титов Михаил Иванов: 55 лет | глава
02 | Титова Параскева Михайлова: 20 лет | дочь [1]
03 | Моисеева Параскева Тимофеевна: 68 лет |
04 | Моисеев Матвей Иванов: 42 года | сын [3]
05 | Моисеева Варвара Егорова: 43 года | жена [4]
06 | Моисеева Анна Матвеева: 18 лет | дочь [4]
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Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым

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