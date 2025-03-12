Моисеева Дарья Андреева
Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
- ФИО
- Моисеева Дарья Андреева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 49
- Год рождения вычисленный
- 1746
- Родственная связь
- жена [1]
- Номер семьи
- 128
- Номер в семье
- 4
- Дата переписи
- 1795
- Губерния
- Олонецкая
- Уезд
- Каргопольский
- Волость
- Архангельская
- Место
- д. Климовская
- Место события
- д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.3, лист: 469об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 128
01 | Моисеев Иван Васильев: 54 года | глава
02 | Моисеев Илья Васильев: 37 лет | брат [1]
03 | Моисеева Гликерья Васильева: 39 лет | сестра [1]
04 | Моисеева Дарья Андреева: 49 лет | жена [1]
05 | Моисеев Борис Иванов: 21 год | сын [1]
06 | Моисеева Евдокия Иванова: 19 лет | дочь [1]
07 | Моисеева Евдокия Иванова: 15 лет | дочь [1]
08 | Моисеева Марфа Иванова: 10 лет | дочь [1]
09 | Моисеева Анна Герасимова: 37 лет | жена [2]
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- Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым
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