Меньших Иван Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеньших Иван Федоров

Меньших Иван Федоров

Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
ФИО
Меньших Иван Федоров
Пол
муж
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1786
Родственная связь
сын [8]
Номер семьи
127
Номер в семье
10
Дата переписи
1795
Губерния
Олонецкая
Уезд
Каргопольский
Волость
Архангельская
Место
д. Климовская
Место события
д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.3, лист: 469об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 127
01 | Меньших Иван Егоров: 67 лет | глава
02 | Меньших Федосья Егорова: 67 лет | жена [1]
03 | Меньших Алексей Иванов: 47 лет | сын [1]
04 | Меньших Ирина Васильева: 37 лет | сноха [1]
05 | Меньших Фрол Алексеев: 8 лет | внук [1]
06 | Меньших Анна Алексеева: 10 лет | внучка [1]
07 | Меньших Степанида Алексеева: 3 года | внучка [1]
08 | Меньших Федор Егоров: 54 года | брат [1]
09 | Меньших Марья Григорьева: 46 лет | жена [8]
10 | Меньших Иван Федоров: 9 лет | сын [8]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.