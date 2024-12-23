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Меньших Алексей Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
ФИО
Меньших Алексей Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
47
Год рождения вычисленный
1748
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
127
Номер в семье
3
Дата переписи
1795
Губерния
Олонецкая
Уезд
Каргопольский
Волость
Архангельская
Место
д. Климовская
Место события
д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.3, лист: 469об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 127
01 | Меньших Иван Егоров: 67 лет | глава
02 | Меньших Федосья Егорова: 67 лет | жена [1]
03 | Меньших Алексей Иванов: 47 лет | сын [1]
04 | Меньших Ирина Васильева: 37 лет | сноха [1]
05 | Меньших Фрол Алексеев: 8 лет | внук [1]
06 | Меньших Анна Алексеева: 10 лет | внучка [1]
07 | Меньших Степанида Алексеева: 3 года | внучка [1]
08 | Меньших Федор Егоров: 54 года | брат [1]
09 | Меньших Марья Григорьева: 46 лет | жена [8]
10 | Меньших Иван Федоров: 9 лет | сын [8]
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Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым

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