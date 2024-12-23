Меньших Федосья Егорова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
- ФИО
- Меньших Федосья Егорова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 67
- Год рождения вычисленный
- 1728
- Родственная связь
- жена [1]
- Номер семьи
- 127
- Номер в семье
- 2
- Дата переписи
- 1795
- Губерния
- Олонецкая
- Уезд
- Каргопольский
- Волость
- Архангельская
- Место
- д. Климовская
- Место события
- д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.3, лист: 469об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 127
01 | Меньших Иван Егоров: 67 лет | глава
02 | Меньших Федосья Егорова: 67 лет | жена [1]
03 | Меньших Алексей Иванов: 47 лет | сын [1]
04 | Меньших Ирина Васильева: 37 лет | сноха [1]
05 | Меньших Фрол Алексеев: 8 лет | внук [1]
06 | Меньших Анна Алексеева: 10 лет | внучка [1]
07 | Меньших Степанида Алексеева: 3 года | внучка [1]
08 | Меньших Федор Егоров: 54 года | брат [1]
09 | Меньших Марья Григорьева: 46 лет | жена [8]
10 | Меньших Иван Федоров: 9 лет | сын [8]
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1728 ст.
Неизвестно