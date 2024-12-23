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Моисеев Иван Федоров

Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
ФИО
Моисеев Иван Федоров
Пол
муж
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1787
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
124
Номер в семье
4
Дата переписи
1795
Губерния
Олонецкая
Уезд
Каргопольский
Волость
Архангельская
Место
д. Климовская
Место события
д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.3, лист: 469
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 124
01 | Моисеев Федор Иванов: 51 год | глава
02 | Моисеева Соломанья Петрова: 36 лет | жена [1]
03 | Моисеев Степан Федоров: 23 года | сын [1]
04 | Моисеев Иван Федоров: 8 лет | сын [1]
05 | Моисеева Акилина Федорова: 20 лет | дочь [1]
06 | Моисеева Агрипина Иванова: 52 года | сестра [1]
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Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым

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