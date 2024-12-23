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Моисеева Соломанья Петрова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
ФИО
Моисеева Соломанья Петрова
Пол
жен
Возраст (лет)
36
Год рождения вычисленный
1759
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
124
Номер в семье
2
Дата переписи
1795
Губерния
Олонецкая
Уезд
Каргопольский
Волость
Архангельская
Место
д. Климовская
Место события
д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.3, лист: 469
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 124
01 | Моисеев Федор Иванов: 51 год | глава
02 | Моисеева Соломанья Петрова: 36 лет | жена [1]
03 | Моисеев Степан Федоров: 23 года | сын [1]
04 | Моисеев Иван Федоров: 8 лет | сын [1]
05 | Моисеева Акилина Федорова: 20 лет | дочь [1]
06 | Моисеева Агрипина Иванова: 52 года | сестра [1]
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Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым

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