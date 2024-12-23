Моисеев Федор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоисеев Федор Иванов

Моисеев Федор Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
ФИО
Моисеев Федор Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
51
Год рождения вычисленный
1744
Родственная связь
глава
Номер семьи
124
Номер в семье
1
Дата переписи
1795
Губерния
Олонецкая
Уезд
Каргопольский
Волость
Архангельская
Место
д. Климовская
Место события
д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.3, лист: 469
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 124
01 | Моисеев Федор Иванов: 51 год | глава
02 | Моисеева Соломанья Петрова: 36 лет | жена [1]
03 | Моисеев Степан Федоров: 23 года | сын [1]
04 | Моисеев Иван Федоров: 8 лет | сын [1]
05 | Моисеева Акилина Федорова: 20 лет | дочь [1]
06 | Моисеева Агрипина Иванова: 52 года | сестра [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Сергеем Моисеевым

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.