Моисеев Михаил Васильев
Из справочника
Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
- ФИО
- Моисеев Михаил Васильев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1775
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 123
- Номер в семье
- 3
- Дата переписи
- 1795
- Губерния
- Олонецкая
- Уезд
- Каргопольский
- Волость
- Архангельская
- Место
- д. Климовская
- Место события
- д. Климовская, Архангельская вол., Каргопольский у., Олонецкая губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГААО (Архангельск): ф.29, оп.30, д.3, лист: 469
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись д. Климовская Олонецкой губернии за 1795, 1796, 1797, 1802, 1803 годы
Номер семьи: 123
01 | Моисеев Василий Самойлов: 63 года | глава
02 | Моисеева Анна Иванова: 67 лет | жена [1]
03 | Моисеев Михаил Васильев: 20 лет | сын [1]
04 | Моисеева Матрона Дмитриева: 35 лет | сноха [1]
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