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Фесков Григорий Васильев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Фесков Григорий Васильев
Пол
муж
Возраст (лет)
32
Год рождения вычисленный
1793
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
127
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 937
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 127
01 | Евфимия Игнатьева: 63 года | крестьянская вдова - глава
02 | Фесков Григорий Васильев: 32 года | крестьянин - сын [1]
03 | Фескова Евдокия Григорьева: 32 года | крестьянка - жена [2]
04 | Фескова Пелагея Григорьева: 1 год | крестьянка - дочь [2]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. фамилия Хвесков (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.77об-78: двор №204). В ревизии 1834 г. фамилия Хвеськов (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.202 л.657об-658: двор №204).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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