Крупин Иван Иванов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Крупин Иван Иванов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1819
- Родственная связь
- сын [3]
- Номер семьи
- 125
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 936об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 125
01 | Крупина Дарья Яковлева: 57 лет | крестьянская вдова - глава
02 | Крупин Семен Савельев: 35 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Крупин Иван Савельев: 32 года | крестьянин - сын [1]
04 | Крупин Абрам Савельев: 25 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Крупина Евфимия Яковлева: 39 лет | крестьянка - жена [2]
06 | Крупина Татьяна Егорова: 26 лет | крестьянка - жена [3]
07 | Крупин Иван Иванов: 6 лет | крестьянин - сын [3]
08 | Крупина Зоя Иванова: 3 года | крестьянка - дочь [3]
09 | Крупина Ксения Петрова: 20 лет | крестьянка - жена [4]
10 | Крупин Петр Абрамов: 1 год | крестьянин - сын [4]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1834 г. фамилия Крупкин (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.202 л.656об-657: двор №236).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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