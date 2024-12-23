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Крупин Иван Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Крупин Иван Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1819
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
125
Номер в семье
7
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 936об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 125
01 | Крупина Дарья Яковлева: 57 лет | крестьянская вдова - глава
02 | Крупин Семен Савельев: 35 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Крупин Иван Савельев: 32 года | крестьянин - сын [1]
04 | Крупин Абрам Савельев: 25 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Крупина Евфимия Яковлева: 39 лет | крестьянка - жена [2]
06 | Крупина Татьяна Егорова: 26 лет | крестьянка - жена [3]
07 | Крупин Иван Иванов: 6 лет | крестьянин - сын [3]
08 | Крупина Зоя Иванова: 3 года | крестьянка - дочь [3]
09 | Крупина Ксения Петрова: 20 лет | крестьянка - жена [4]
10 | Крупин Петр Абрамов: 1 год | крестьянин - сын [4]
Комментарий наборщика
В ревизии 1834 г. фамилия Крупкин (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.202 л.656об-657: двор №236).
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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