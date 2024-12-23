Бозина Евдокия Иванова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Бозина Евдокия Иванова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 36
- Год рождения вычисленный
- 1789
- Родственная связь
- жена [6]
- Номер семьи
- 124
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- крестьянка
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 936об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 124
01 | Бозина Прасковья Алексеева: 60 лет | крестьянская вдова - глава
02 | Бозин Василий Петров: 35 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Бозина Прасковья Тимофеева: 35 лет | крестьянка - жена [2]
04 | Бозин Семен Васильев: 13 лет | крестьянин - сын [2]
05 | Бозин Лука Васильев: 10 лет | крестьянин - сын [2]
06 | Бозин Егор Александров: 39 лет | крестьянин - брат [2]
07 | Бозина Евдокия Иванова: 36 лет | крестьянка - жена [6]
08 | Бозин Ермил Егоров: 16 лет | крестьянин - сын [6]
09 | Бозина Дарья Егорова: 17 лет | крестьянка - дочь [6]
10 | Бозина Татьяна Егорова: 3 года | крестьянка - дочь [6]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1816 г. фамилия Юрочкина, отчество Михайлова (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.101об-102: двор №265).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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