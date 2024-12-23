Мортина Ульяна Тимофеева
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Мортина Ульяна Тимофеева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1818
- Родственная связь
- дочь [3]
- Номер семьи
- 122
- Номер в семье
- 11
- Сословие
- крестьянка
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 936
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 122
02 | Мортин Иван Федоров: 45 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Мортин Тимофей Федоров: 38 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Мортина Мавра Степанова: 45 лет | крестьянка - жена [2]
05 | Мортин Яков Иванов: 20 лет | крестьянин - сын [2]
06 | Мортина Марфа Иванова: 12 лет | крестьянка - дочь [2]
07 | Мортина Мария Иванова: 6 лет | крестьянка - дочь [2]
08 | Мортина Наталья Тимофеева: 22 года | крестьянка - жена [5]
09 | Мортина Ирина Алексеева: 36 лет | крестьянка - жена [3]
10 | Мортин Петр Тимофеев: 10 лет | крестьянин - сын [3]
11 | Мортина Ульяна Тимофеева: 7 лет | крестьянка - дочь [3]
12 | Мортин Егор Тимофеев: 5 лет | крестьянин - сын [3]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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