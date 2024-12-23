Меркурьев Андрей Егоров
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Меркурьев Андрей Егоров
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1817
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 120
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 935об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 120
01 | Меркурьев Егор Егоров: 24 года | крестьянин - глава
02 | Меркурьева Евдокия Петрова: 20 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Меркурьев Андрей Егоров: 8 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Меркурьев Абрам Егоров: 5 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Меркурьева Агафья Егорова: 2 года | крестьянка - дочь [1]
06 | Бормотова Наталья Савельева: 64 года | крестьянская вдова - родственница [1]
07 | Бормотов Петр Иванов: 44 года | крестьянин - зять [6]
08 | Бормотова Пелагея Романова: 44 года | крестьянка - дочь [6]
09 | Бормотов Иулиан Петров: 26 лет | крестьянин - сын [6]
10 | Бормотов Филипп Петров: 6 лет | крестьянин - сын [6]
11 | Бормотова Мария Афанасьева: 26 лет | крестьянка - жена [9]
12 | Бормотов Дмитрий Ульянов: 4 года | крестьянин - сын [9]
13 | Бормотова Евдокия Ульянова: 3 года | крестьянка - дочь [9]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1834 г. фамилия Мортин (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.202 л.653об-654: двор №229).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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