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Меркушева Ульяна Сергеева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Меркушева Ульяна Сергеева
Пол
жен
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1819
Родственная связь
дочь [2]
Номер семьи
119
Номер в семье
11
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 935об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 119
01 | Меркушев Иван Иванов: 46 лет | крестьянин - глава
02 | Меркушев Сергей Иванов: 39 лет | крестьянин - брат [1]
03 | Меркушева Евфросиния Абрамова: 42 года | крестьянка - жена [1]
04 | Меркушев Иван Иванов: 19 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Меркушева Евфросиния Иванова: 15 лет | крестьянка - дочь [1]
06 | Меркушева Мавра Иванова: 13 лет | крестьянка - дочь [1]
07 | Меркушева Феодосия Иванова: 4 года | крестьянка - дочь [1]
08 | Меркушева Екатерина Савельева: 46 лет | крестьянка - жена [2]
09 | Меркушев Александр Сергеев: 12 лет | крестьянин - сын [2]
10 | Меркушева Васса Сергеева: 11 лет | крестьянка - дочь [2]
11 | Меркушева Ульяна Сергеева: 6 лет | крестьянка - дочь [2]
12 | Меркушева Матрона Петрова: 20 лет | крестьянка - жена [4]
Комментарий наборщика
В ревизии 1834 г. фамилия Мортина (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.202 л.652об-653 двор №228).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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