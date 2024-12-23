Меркушев Александр Сергеев
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Меркушев Александр Сергеев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1813
- Родственная связь
- сын [2]
- Номер семьи
- 119
- Номер в семье
- 9
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 935об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 119
01 | Меркушев Иван Иванов: 46 лет | крестьянин - глава
02 | Меркушев Сергей Иванов: 39 лет | крестьянин - брат [1]
03 | Меркушева Евфросиния Абрамова: 42 года | крестьянка - жена [1]
04 | Меркушев Иван Иванов: 19 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Меркушева Евфросиния Иванова: 15 лет | крестьянка - дочь [1]
06 | Меркушева Мавра Иванова: 13 лет | крестьянка - дочь [1]
07 | Меркушева Феодосия Иванова: 4 года | крестьянка - дочь [1]
08 | Меркушева Екатерина Савельева: 46 лет | крестьянка - жена [2]
09 | Меркушев Александр Сергеев: 12 лет | крестьянин - сын [2]
10 | Меркушева Васса Сергеева: 11 лет | крестьянка - дочь [2]
11 | Меркушева Ульяна Сергеева: 6 лет | крестьянка - дочь [2]
12 | Меркушева Матрона Петрова: 20 лет | крестьянка - жена [4]
- Комментарий наборщика
- В ревизиях 1816 и 1834 г.г. фамилия Мортин (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1: д.140 л.98об-99, двор №258 и д.202 л.652об-653 двор №228 соответственно).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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