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Макаров Андрей Григорьев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Макаров Андрей Григорьев
Пол
муж
Возраст (лет)
34
Год рождения вычисленный
1791
Родственная связь
глава
Номер семьи
117
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 935
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 117
01 | Макаров Андрей Григорьев: 34 года | крестьянин - глава
03 | Макарова Ксения Родионова: 31 год | крестьянка - жена [1]
04 | Макарова Евдокия Андреева: 13 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Макаров Иулиан Андреев: 12 лет | крестьянин - сын [1]
06 | Макаров Даниил Андреев: 4 года | крестьянин - сын [1]
07 | Макаров Михаил Андреев: 3 года | крестьянин - сын [1]
08 | Макаров Даниил Матвеев: 3 года | крестьянин - сын [2]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. фамилия Симонов, см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.97об-98, двор №256.
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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