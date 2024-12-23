Седова Мария Тимофеева
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Седова Мария Тимофеева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1800
- Родственная связь
- жена [3]
- Номер семьи
- 115
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- крестьянка
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 935
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 115
01 | Седов Гавриил Иванов: 37 лет | крестьянин - глава
02 | Седова Васса Васильева: 38 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Седов Афанасий Михайлов: 28 лет | крестьянин - зять [1]
04 | Седова Мария Тимофеева: 25 лет | крестьянка - жена [3]
05 | Седова Екатерина Афанасьева: 1 год | крестьянка - дочь [3]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1834 г. фамилия Киняшева, см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.202 л.612об-613, двор №112.
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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