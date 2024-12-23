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Шилов Иван Филиппов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Шилов Иван Филиппов
Пол
муж
Возраст (лет)
22
Год рождения вычисленный
1803
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
114
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 935
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 114
01 | Шилов Филипп Карпов: 52 года | крестьянин - глава
02 | Шилова Татьяна Кузьмина: 52 года | крестьянка - жена [1]
03 | Шилов Иван Филиппов: 22 года | крестьянин - сын [1]
04 | Шилов Ермил Филиппов: 19 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Шилов Анисим Филиппов: 14 лет | крестьянин - сын [1]
06 | Шилова Пелагея Алексеева: 22 года | крестьянка - жена [3]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. фамилия Шиленков, см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.44об-45, двор №123.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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