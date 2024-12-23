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Родов Иван Сидоров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Родов Иван Сидоров
Пол
муж
Возраст (лет)
33
Год рождения вычисленный
1792
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
113
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 935
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 113
01 | Родова Анна Васильева: 60 лет | крестьянская вдова - глава
02 | Родов Иван Сидоров: 33 года | крестьянин - сын [1]
03 | Родова Степанида Петрова: 31 год | крестьянка - жена [2]
04 | Родов Платон Иванов: 13 лет | крестьянин - сын [2]
05 | Родова Матрона Иванова: 11 лет | крестьянка - дочь [2]
06 | Родов Иван Иванов: 7 лет | крестьянин - сын [2]
07 | Родова Анастасия Иванова: 4 года | крестьянка - дочь [2]
08 | Родов Алексей Иванов: 1 год | крестьянин - сын [2]
Комментарий наборщика
В ревизиях 1816 и 1834 г.г. фамилия Ковалев (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1: д.140 л.43об-44, двор №119 и д.202 л.613об-614 двор №114 соответственно).
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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