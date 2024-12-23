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Вачугин Прокофий Кузьмин

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Вачугин Прокофий Кузьмин
Пол
муж
Возраст (лет)
31
Год рождения вычисленный
1794
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
112
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 934об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 112
01 | Вачугина Евфимия Антонова: 47 лет | крестьянская вдова - глава
02 | Вачугин Прокофий Кузьмин: 31 год | крестьянин - сын [1]
03 | Вачугин Григорий Кузьмин: 19 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Вачугина Анастасия Васильева: 32 года | крестьянка - жена [2]
05 | Вачугина Васса Прокофьева: 11 лет | крестьянка - дочь [2]
06 | Вачугина Феодосия Прокофьева: 6 лет | крестьянка - дочь [2]
07 | Вачугина Марфа Прокофьева: 1 год | крестьянка - дочь [2]
08 | Вачугина Ксения Никитина: 19 лет | крестьянка - жена [3]
Комментарий наборщика
Имя в документе Прокопий. В ревизиях 1816 и 1834 г.г. фамилия Ковалев (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1: д.140 л.44об-45, двор №120 и д.202 л.613об-614 двор №115 соответственно).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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