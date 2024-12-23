Мокрецов Максим Архипов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Мокрецов Максим Архипов
- Пол
- муж
- Возраст (месяцев)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1825
- Родственная связь
- сын [3]
- Номер семьи
- 110
- Номер в семье
- 12
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 934об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 110
01 | Мокрецов Емельян Михайлов: 51 год | крестьянин - глава
02 | Мокрецов Маркел Емельянов: 38 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Мокрецов Архип Емельянов: 24 года | крестьянин - сын [1]
04 | Мокрецов Антон Емельянов: 19 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Мокрецов Григорий Емельянов: 16 лет | крестьянин - сын [1]
06 | Мокрецова Агафья Васильева: 29 лет | крестьянка - жена [2]
07 | Мокрецова Анисья Маркелова: 16 лет | крестьянка - дочь [2]
08 | Мокрецова Екатерина Маркелова: 11 лет | крестьянка - дочь [2]
09 | Мокрецова Евдокия Маркелова: 5 лет | крестьянка - дочь [2]
10 | Мокрецов Дмитрий Маркелов: 1 год | крестьянин - сын [2]
11 | Мокрецова Устиния Ефремова: 24 года | крестьянка - жена [3]
12 | Мокрецов Максим Архипов: , 6 месяцев | крестьянин - сын [3]
13 | Мокрецова Евфимия Екимова: 20 лет | крестьянка - жена [4]
14 | Мокрецова Ирина Иванова: 27 лет | крестьянская вдова - сноха [1]
15 | Мокрецов Кузьма Петров: , 6 месяцев | крестьянин - сын [14]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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