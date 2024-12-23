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Мокрецов Петр Михайлов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Мокрецов Петр Михайлов
Пол
муж
Возраст (лет)
51
Год рождения вычисленный
1774
Родственная связь
глава
Номер семьи
109
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 934
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 109
01 | Мокрецов Петр Михайлов: 51 год | крестьянин - глава
02 | Мокрецова Анна Иванова: 51 год | крестьянка - жена [1]
03 | Мокрецов Александр Петров: 29 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Мокрецова Васса Петрова: 13 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Мокрецова Евдокия Маркова: 32 года | крестьянка - жена [3]
06 | Мокрецова Евдокия Александрова: 8 лет | крестьянка - дочь [3]
07 | Мокрецова Наталья Александрова: 6 лет | крестьянка - дочь [3]
08 | Мокрецов Петр Александров: 2 года | крестьянин - сын [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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