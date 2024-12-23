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Мотыгина Саломея Ефимова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Мотыгина Саломея Ефимова
Пол
жен
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1821
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
108
Номер в семье
5
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 934
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 108
01 | Мотыгин Ефим Антипов: 37 лет | крестьянин - глава
02 | Мотыгина Мавра Алексеева: 37 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Мотыгина Прасковья Ефимова: 17 лет | крестьянка - дочь [1]
04 | Мотыгина Матрона Ефимова: 13 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Мотыгина Саломея Ефимова: 4 года | крестьянка - дочь [1]
06 | Мотыгин Иона Ефимов: 3 года | крестьянин - сын [1]
Комментарий наборщика
Имя в документе Саломия. В ревизии 1834 г. имя Соломонида (ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.202 л.614об-615: двор №118).
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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